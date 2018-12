En un video grabado, la joven artista reveló que cuando era adolescente un director de cine la acosó, le ofreció consumir droga, le pidió que le muestre sus pechos para hacer una película y que la llamó en reiteradas ocasiones durante la noche para maltratarla.

“Me dijo que me quería sacar una foto en tetas porque tal vez en la película él iba a querer que en un plano las muestre y quería ver el tamaño y la forma. Yo le dije que me daba vergüenza, que no. ¿Pero pueden creer que por dentro yo dudé en sacarme la foto? Porque tal vez era necesario para la película”, se cuestionaba en la filmación que fue difundida en Intrusos.

De Dominici relató que un día, el hombre la llevó a una clase de meditación y que cuando salió en vez de llevarla a la casa, estacionó su auto, comenzó a consumir drogas y le ofreció compartirla. “Durante ese tiempo me dijo entre otras cosas que él se había acostado con todas las actrices de su película, me nombró a una actriz modelo hermosa diciéndome que ella quería tener algo con él pero que a él le parecía insulsa”, detalló.

“Y después de haber vivido esto: ¿no le creíste a Calu, Anita y Nati cuando denunciaron? La respuesta es no. La creí al denunciado. Porque lo quería mucho, porque había sido un gran compañero, y se había portado de maravilla con mi familia. Pensé que las chicas estaban confundidas con todo esto del feminismo, cuyo objetivo no llegaba a entender muy bien, y hasta me pareció un tanto agresivo”, confesó.

Y aseguró que le daba “mucha pena” porque en su cabeza, Darthés estaba viviendo una injusticia. “¿Y saben por qué tampoco creí? Porque hasta ese momento había naturalizado todas las situaciones de abuso de poder que había vivido viniendo de los hombres”. Y afirmó que si el director estuviera vivo, lo denunciaría.

Sin embargo, tras la denuncia de Thelma Fardín, y después de haber visto la entrevista que Darthés brindó a Mauro Viale en la que aseveraba que la joven actriz se le había insinuado, contó que se dio cuenta que la versión del actor era inconsistente.

“Yo te pregunto, Juan. Con todo el cariño que siempre te tuve, a vos, a María y a tus hijos, si hubiera sido como vos decís, que una adolescente te toca la puerta de la habitación y cuando entra se te insinúa, ¿vos, como único actor de 45 años dentro del contexto de la gira teatral de Patito Feo, como los que formamos parte sabemos que era, lo primero que le decís es: ‘¿estás loca? Vos tenés novio’ ¿De verdad? ¿No intentás protegerla como un adulto responsable?, ¿no le avisás a la producción? ¿Realmente crees que el problema es que tiene novio? O que tiene 16 años y la responsabilidad la tenés vos?”, se preguntó.

Y le dirigió un contundente mensaje a su ex compañera: “Thelma, sos una valiente que impulsaba por y junto a mujeres que se animaron a hablar, destaparon que no se va a tapar más”.

