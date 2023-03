Charlotte Caniggia se fue, de nuevo, de El Hotel de los Famosos

En la segunda semana del reality show, Charlotte Caniggia había decidido no continuar en el certamen ya que “había muchas tareas”, sin embargo, la mediática regresó… para luego irse nuevamente.

“Estoy muy mal. Estoy muy cansada y me gustaría irme. Me da lástima irme otra vez, pero como que estoy agotada mentalmente y es como un montón”, dijo Charlotte frente a el ‘Chino’ Leunis y Carolina ‘Pampita’ Ardohain, los conductores del programa.

Ante la declaración de la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia el conductor del programa intervino. “Bueno Charlotte, oficialmente querés salir de la competencia, salir del Hotel. Ustedes saben que la puerta está abierta, el que quiere irse se puede ir. ¿Te gustaría irte ahora, eso es lo que te haría feliz en este momento?”, expresó el ‘Chino’Leunis.

La hermana de Alex dio los motivos por los cuales decidió abandonar el hotel y responsabilizó a sus compañeros. “Esta gente me cae bien, pero no me fumo las peleas, el chisme constante, eso en mi vida no me gusta”, exclamó Charlotte y añadió: “Son todos chismosos, se pelean por cualquier cosa, son infumables… y bueno basta. Me voy”

Charlotte se dirigió a sus compañeros para despedirse. “Me encantó conocerlos a todos, pero siento que para mí es un montón”, se sinceró la modelo. "Pero bueno, gracias por todo. Conocí a mi amigo Enzo Aguilar, Rocío Marengo y otros participantes copados, fue una linda experiencia", finalizó.

Además, le agradeció a los conductores del programa por el espacio. “Ha sido un placer que hayas estado con nosotros”, señaló Leunis, mientras que Pampita por su parte le agradeció por su forma de ser: “Gracias a vos por tu presencia y por todo lo que aportaste”.