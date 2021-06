Charlotte Caniggia se puso en cuero en Instagram

La joven poso en conjunto de lencería de cuero, que dejaba a la vista sus atributos, mientras promocionaba un producto en Instagram.

La publicación tuvo casi 70 mil likes y comentarios de toda índole de parte de numerosa legión de fieles seguidores, que ya superan los 2 millones y medio.

En otra de sus andanzas en Instagram, en su posteo anterior, compartió una serie de fotos con Nacho Gonatta, su compañero en la pista de ShowMatch.

“El sex appeal es un 50% lo que tienes y un 50% lo que la gente cree que tienes”, escribió junto a las imágenes de ambos.

La publicación también fue un furor entre los seguidores de ambos participantes de ShowMatch.

En su debut en "ShowMatch: La academia", Charlotte Caniggia tuvo uno de los puntajes más bajos de la primera ronda y fue directo al duelo, en la que fue salvada por decisión del jurado. Y en las últimas horas, la mediática compartió un mensaje en contra de Ángel De Brito, Carolina "Pampita" Ardohain, Jimena Barón y Hernán Piquín.

"La verdad es que el jurado de La Academia me cae pésimo. Saber que voy ahí, bailo y pongo la mejor onda... Siempre me están denigrando y maltratando como persona", escribió la joven de 28 años en una historia de Instagram y le propuso una encuesta a sus seguidores. "¿Están de acuerdo?", fue la consigna, y las opciones: "Sí, son una mierda" o "No, son re buenos". Pero unas horas más tardes, decidió borrar su mensaje.

Cabe recordar que anteriormente, la hermana de Alexander Caniggia tuvo un cruce con la modelo en su debut como panelista en "Pampita Online". "Justo apareció la innombrable, Yanina Latorre, y de repente dijo que no me llamaría de panelista y la verdad es que cualquiera es panelista hoy, ¿no?", contó en una entrevista con Jey Mammón, sobre las críticas que recibió de parte de la mujer de Diego Latorre, que la llevaron a renunciar.