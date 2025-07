Baby Etchecopar, lapidario con Wanda Nara: "Es una tilinga, berreta"

"Me dio mucha vergüenza...", comenzó Baby, molesto con todo lo que pasó con Wanda, Mauro y las hijas de ambos en los últimos días, en uno de los pisos del coqueto edificio Chateau Libertador. "Hay mucho policía, mientras te afanan a dos cuadras, mientras la ciudad no está protegida. Había una ambulancia para cuidar el ataque de pánico de Wanda Nara, mientras un jubilado se moría porque no tenía una", dijo Baby, en su editorial, al comienzo de su programa, Basta Baby, en A24.

"Hay mucha ambulancia y mucha policía cuidando a una nadie, que no se por qué están convencidos algunos de que es una figura, cuando en realidad le preguntás y no es nada,,, No sé cómo toda la Argentina no le da la espalda a esta mujer y dice: 'A partir de ahora, no vamos a hablar más de ella y vamos a hablar de cosas importantes'", arremetió Etchecopar contra Nara, al aire.

"Ahora es una veterana pero era una pendeja manejadora... Es una sinvergüenza que manipula a los hijos. Me extraña que Telefe ponga a esta en un programa. Hoy la plata no sirve, no es que no alcanza, y hay que aguantar a un tilinga, berreta diciendo ´la Lamborghini, Roma, Turquía". ¿Pero de dónde saliste, hermana?", planteó Baby, con visible enojo.

ECHECOPAR DURÍSIMO CON WANDA

"Te olvidás que vivían de okupa en Tigre... ¿Quién sos además de comerle la guita a los jugadores de fútbol? Me da mucho asco que los argentinos estén pendientes de si se deprimió Wanda. A la mierda Wanda Nara", manifestó Baby, con vehemencia. "Me hubiese encantado verla en cana, más que a Cristina (Fernández)", lanzó el conductor.

"Me hubiese gustado verla más a Wanda Nara esposada que a Cristina Kirchner. Son iguales las 2. Vienen de abajo y se creen que son el pedo del Papa. Por ahí, encarcelarla 1 día era un ejemplo para la gilada. La conocí a esta piba cuando tenía unos dientes que parecía Guffi, era impresentable. Y ahora parece que toda la Argentina corre detrás de Wanda Nara", se plantó, Etchecopar.