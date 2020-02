En ese contexto, la joven y el empresario contaron cuáles son sus planes a futuro y demostraron que su relación marcha a paso firme.

En ese sentido, la hija de Claudio Paul y Mariana Nannis aseguró que su novio "es un amor, me cuida y me mima todo el tiempo" e insistió en que encontró "al hombre de mi vida y con él quiero formar mi familia".

Al mismo tiempo que el empresario adelantó que se irán a vivir juntos a Miami, Estados Unidos, ya que "no quiero que Charlotte trabaje más. A ella la apasiona todo lo que hace, pero sufre bastante todo el tema de la fama. Ya le propuse casamiento. Si acepta, arrancamos una nueva vida juntos".

Por su parte, Charlotte se mostró muy emocionada por su debut como estrella invitada de la primera noche en el Carnaval Del Sol en Dolores, donde desfiló en una de las carrozas del club Independiente. "Me sentí muy bien, fue una experiencia increíble. Me faltó un poco de baile porque no es mi fuerte. ¡Nunca imaginé qué me iba a animar a tanto!", explicó la mediática mientras su pareja la apoyaba desde las gradas.

Cabe destacar que la feliz pareja se conoció hace un año y quien funcionó de celestino fue Fabián Esperón, el empresario que se encarga de velar por los intereses artísticos de los hermanos Caniggia. Según ellos mismos revelaron, la química entre ambos surgió ni bien se conocieron ya que fue "amor a primera vista".

Storino Landi es un empresario que se dedica al tratamiento de la basura y tiene sus oficinas en Pilar, donde suele recibir a políticos de Latinoamérica para que conozcan como es el funcionamiento de las plantas que él maneja. "Por contrato, el 30% de la basura que se recicla tiene que donarse. Una linda manera de ayudar a los que menos tienen", dijo sobre su trabajo.