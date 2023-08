Charly García fue a hacerse estudios y quedó internado: los motivos

Todo comenzó en la mañana de este sábado. El cantante y compositor llegó al Instituto del Diagnóstico y Tratamiento para realizarse unos exámenes de rutina que en principio no traerían graves inconvenientes. Sin embargo, los médicos no se quedaron tranquilos con los resultados y recomendaron que Charly quedara internado.

¿El motivo? Se prefirió que el músico permanezca en el Instituto a la espera de los resultados de un nuevo estudio que cuente con mayor profundidad. Probablemente se anuncie un parte médico que aporte mayor claridad sobre el estado de salud de Charly García.

"Si bien está fuera de peligro, los doctores quisieron que se quede para que no tenga que hacer tantas visitas en los próximos días. No estarán tranquilos hasta que no tengan los resultados y ahí sabrán si se queda en el sanatorio o si vuelve a su domicilio", comentó la periodista Ángeles Balbiani en A24.

La última aparición pública de Charly fue en octubre del año pasado, cuando salió a festejar su cumpleaños con familiares y amigos en un restaurante porteño.