Chris Martin homenajeó a Gustavo Cerati en su piel

Instagram 1.jpg

En el Instagram de la tatuadora Zina Samoletova se puede apreciar la foto del del tatuaje en el brazo de Chris Martin, imagen que también fue replicada por la cuenta de Coldplay Argentina.

“Was very special client today. In a very special place” ("Fue un cliente muy especial hoy. En un lugar muy especial") escribió Zina sobre la fotografía y luego agregó: “He asked me to do all freehand” ("Me pidió que hiciera todo a mano alzada").

Instagram 2.jpg

En el siguiente posteo compuesto por Zina, la tatuadora, y Chris Martin, el lider de Coldplay, la joven escribió "It was honor to do this tattoo" ("Fue un honor hacer este tatuaje").

Los tatuajes de Chris Martin

Durante sus 45 años, Chris Martin ha inmortalizado en su piel distintos acontecimientos, sensaciones y momentos a través de tatuajes.

En las muñecas del cantante de Coldplay lleva tatuada un M (en la derecha) y una A (en la izquierda), que son las iniciales de los nombres de sus dos hijos: Apple -de 18 años- y Moses -de 16-.

En su tríceps derecho, mientras duró su matrimonio con la actriz Gwyneth Paltrow, habia una letra G, que luego el músico decidió taparla con un corazón. Y desde que empezó su relación sentimental con Dakota Johnson, en 2017, se realizaron el mismo tatuaje: el símbolo del infinito en color rojo, que ella lleva debajo el codo izquierdo y él en el antebrazo derecho.

Además, Chris Martin se realizó un tatuaje en su brazo izquierdo con tres líneas de la canción "Working on a Dream" de su gran ídolo: “Tengo un tatuaje en el brazo, porque esta persona es mi héroe... No puedo creer que lleguemos a decirlo, pero denle la bienvenida al señor Bruce Springsteen”, asi fue como lo presentó en un concierto celebrado en mayo en Nueva York.