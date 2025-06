Matilda Blanco, sin filtro contra Fátima Flórez: "Es una cachuda"

“¿Qué le voy a decir? Ya bastante condena tiene. ¿Qué problema tiene? Que elige mal lo que se pone. Eso, en el idioma en el que yo trabajo, se llama mal gusto. Pero eso también es un combo”, definió Matilda, tiempo atrás. “Pararse mal, de elegir mal los colores, escotes, de malos géneros, y eso le da como resultado la imagen que tiene”, agregó Blanco, al definir su criterio para "juzgar" la estética de la artista.

"Lo único que tengo para decir es que si gana Milei me tengo que retirar del país. Voy a estar proscripta! He dicho tantas cosas de Fátima. Me parece que va a tener que pulir un poquito ese look. Hacerlo menos brillante, menos lentejuelas", había dicho Matilda en septiembre del 2023. Efectivamente, unos días después, Fátima se convirtió en primera dama durante un par de meses. Pero la experta en moda no cesó con su ácida crítica hacia la capo cómica.

"Tiene que cambiar. Calculo que cada mujer tiene que ir por donde la lleva su personalidad. Pero, más allá de su personalidad están los lugares. No sé si ella seguirá trabajando como actriz o si se dedicará a ser primera dama. No sabemos", agregó Blanco, hace poco más de 2 años, sobre la estética de Flórez.

FÁTIMA NO SE QUEDÓ CALLADA

"Matilda atrasa y las que critican como ella también porque cuando la gente se mete en estas cuestiones puede generar problemas si la persona no está bien. Por suerte, a mi no. tal vez porque hace años que viene criticándome sistemáticamente”, reaccionó Fátima, a mediados del año pasado, después de mucho tiempo de escuchar distintas calificaciones de Matilda.

Y ahora, en un enfrentamiento que vuelve a recrudecer, Blanco le dedicó a Flórez una picante definición desde el vivo de LAM, el programa de Ángel de Brito, en las noches de América: "Fátima es una cachuda... Perdón, no quise. Cuando era primera dama, también le dije lo suyo", dijo la panelista invitada, mientras analizaba los looks de los Premios Tony 2025, por la temporada teatral 2025, en Broadway.

¿Qué le habrá querido decir con "cachuda"? El diccionario de la RAE dice que cachudo/a es un animal con cuernos grandes. Pero quizá Matilda quiso decir que era una "cachivachuda" o un "cachivache", porque se viste mal. En definitiva, no sabemos. Pero parece que para Matilda la ropa a Fátima le quedaba fea...