Christian Sancho habló de su parecido físico con Edinson Cavani

Más allá de lo ue ocurre entre los internautas, existe un parecido entre el rosarino, de 48 años, y el delantero de Boca Juniors, 12 años menor.

“¿Te joden mucho con eso, no?”, le preguntó el humorista Pachu Peña en el programa pachustreammaster,

Entonces Cristian Sancho se sinceró: “Uhh, ¿sabés cómo están todavía? Recién, ahora, en la cochera de acá al lado. Me empezó a mirar uno y le digo ‘no, mirá que no soy’”.

“¿Vos sabés la cantidad de fotos que me sacaron? Hay fotos que ya me las saco directamente. No se lo niego, porque digo ‘que se lleve la ilusión’. El otro día también, en la cola de una cochera, alguien me dice ‘mi mujer es fanática de tu club y yo te admiro mucho, gracias por venir. ¿Nos podemos sacar una foto?’. Pero no soy... ‘Una foto...’. Bueno, sacatela”, dijo el actor.

“Tendría que encontrarme con él, claro. A mí me parece un crack Edi. Y obviamente me encanta que le vaya bien porque si no me recontra putearían en la calle. Imaginate, si no la mete, voy a ser el culpable yo”, expresó Sancho, entre risotadas.

Por otra parte, Sancho, apasionado hincha de Newell’s, recordó una situación incómoda que vivió siendo invitado en el programa de Mirtha Legrand.

“Hablé con Pachu antes de ir al programa y me dio algunos tips. Que tenga cuidado con comer al aire, que si me preguntaban de Newell’s tratara de no decir mucho para no tener quilombo en Rosario después... Cuando viene el corte, Mirtha me dice ‘vos sos de Rosario, ¿no?, ¿de qué cuadro sos?’. Le dije ‘sí, de Newell’s, pero me aconsejaron que no diga tanto, si puede, no lo diga’. Me dijo que no, que me quedara tranquilo. Arranca la música, vuelven del corto y me dice ‘casualmente en el corte Christian nos contaba que es hincha fanático de Newell’s, es así, ¿no?”, fue la anécdota rematada por un gesto de Sancho con el que dijo todo.

Napoli saludó a Cavani por su primer gol con la camiseta de Boca

Napoli, el actual campeón de la Serie A de Italia donde Edinson Cavani jugó entre 2010 y 2013, saludó al delantero uruguayo por su primer gol con la camiseta de Boca Juniors marcado en el triunfo sobre Platense por 3 a 1 en el inicio de la Copa de la Liga.

"Boca, mi buen amigo. Felicidades Edinson Cavani por tu primer gol como Xeneize", fue el posteo del Napoli en su cuenta oficial de Twitter.

cavanigolboca.jpg Cavani se dio el gusto de festejar su primer gol con la camiseta de Boca.

El posteo en las redes sociales fue acompañado por una imagen de Cavani trepado al alambrado de La Bombonera festejando un gol con ambas camisetas, la del Napoli y la de Boca, un gesto que el delantero tenía pensado hacer cuando anotara su primer gol pero que no se dio en el partido ante Platense "para evitar una amonestación", según declaró luego del partido.

Cavani, de 36 años, anotó anoche el segundo gol de Boca en la victoria sobre Platense en La Bombonera, con un preciso cabezazo luego de recibir un centro milimétrico del delantero santiagueño Exequiel Zeballos.

El uruguayo, la incorporación más importante en el mercado de pases del fútbol argentino, dejó un buen recuerdo en el club del sur de Italia donde brillara Diego Armando Maradona cuando vistió su camiseta durante tres años en los que jugó 138 partidos y anotó 104 goles.