Cindy Prado enloquece a sus seguidores posando con lencería

En este inicio de semana, la estadounidense les dio la bienvenida a sus seguidores con una bella foto y les entregó una segunda imagen de espaldas y admirando su bello rostro en el espejo.

Mientras su habitación empezó a recibir la primera llamada del sol la joven modelo aprovechó que su teléfono estuvo en un buen lugar para tomarle dos fotografías, y hacer que sus casi dos millones y medio de seguidores quedaran boquiabiertos.

Cabe destacar que este año, la modelo de 30 años fue vinculada con el cantante colombiano Sebastián Yatra. Los rumores comenzaron cuando se los vio juntos en un concierto de Carlos Vives.

"Lo hacen disimuladamente, para que no se note mucho. Ella lo acompaña siempre, están todo el tiempo juntos. Tengo entendido que no habla español porque en sus redes siempre habla en inglés, le escribí pero no me confirmó ni me desmintió el romance", dijo en su momento Estefanía Berardi, en el programa Mañanísima.