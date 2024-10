Cinthia Fernández adelantó el verano con una diminuta bikini animal print

Antes del arranque del verano, la polémica panelista compartió una serie de fotos en bikini con un modelo que se será furor en la temporada estival.

image.png

Esta vez, la ex de Matías Defederico volvió a ser el centro de atención en Instagram, donde actualmente la siguen casi 6 millones y medio de fans.

Al borde de la pileta, deslumbró con un traje de baño de dos piezas en verde neón con un estampado animal print con diseño de reptil.

El modelo está compuesto por un corpiño es triangular y simple. La bombacha es colaless, de tiro bien alto y cuenta con tiritas regulables a ambos lados de las caderas con detalles de pequeñas arandelas plateadas.

image.png

El mal momento de Cinthia Fernández: "Tengo mucho dolor"

Cinthia Fernández sorprendió hace un par de semanas a sus seguidores al realizar un posteo en el que se la veía acostada en una cama, sin maquillaje y con muy poca voz. "Perdones", tituló al video que subió en su cuenta de Instagram.

“Claramente no me estaría sintiendo bien estos días. Tengo mucho dolor de estómago y ganas de vomitar. Ando con migrañas muy fuertes y tomando ibuprofeno. Me hizo mier… el estómago”, relató la mediática, que recientemente volvió de un viaje a México donde su novio, el abogado Roberto Castillo, le pidió matrimonio.

“No sé si tengo tantas ganas de subir algo por acá. No me siento bien, por lo que voy a estar desaparecida”, explicó Cinthia.

En otro video comentó que regresará a las redes sociales el jueves para mostrar las promociones para el Día de la Madre, que sus seguidoras estaban esperando y le andaban preguntando ansiosas.

Finalmente, compartió una foto de su brazo donde ya dio a conocer cuál fue el diagnóstico que le dio el médico. "Gastritis", detalló Cinthia y mostró que le estaban dando suero.