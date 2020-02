De inmediato, la bailarina rompió en llanto y abandonó el canal de Constitución. Los motivos, según dijeron en LAM, tendrían que ver con una discusión con su ex y papá de sus hijas Charis, Bella y Francesca, Matías Defederico. "Yo pude averiguar algo, no por parte de ella. Está teniendo problemas de vuelta con Defederico. Lo que se habría enterado Cinthia es que él quiere sacar a las nenas de la obra social y no sé si no la tiene a ella también. También sé que no le actualiza la cuota hace un año. Lo de la obra social es muy complicado", dijo Karina Iavícoli, panelista del programa de Ángel de Brito.

Enseguida el tema explotó en las redes y todos volvieron a apuntar en contra del futbolista de Agropecuario y a Matías no le quedó otra que salir a defenderse. "Yo la verdad quiero salir de todo este círculo ridículo en el que vive mi ex, pero llegar de entrenar y tener miles de mensajes ya me tiene re podrido, yo no vivo haciendo un reality de mi vida", comenzó el ex de la bailarina.

Luego siguió: "Ya cansan. Acá con pruebas como siempre, el abono de la mensualidad de Osde de mis hijas y de Cinthia que está al día, el cual sigo pagando por buen pibe después de dos años de separado. Pero todo tiene un límite, dejen vivir en paz y sean felices viejo".

Si bien las peleas entre ellos son moneda corriente, algunos en el entorno de Cinthia aseguran que hay otro problema que la tiene muy preocupada y es la foto que apareció el martes donde se la ve muy cerca del senador de Formosa, el abogado Luis Petcoff Naidenoff, mientras disfrutaba el Carnaval de Corrientes.

En la imagen, Cinthia aparece tomada de la espalda por Naidenoff, en una escena que podría denotar cierta confianza entre ellos y que sirvió para que muchos portales comenzaran a preguntarse si pasaba algo entre el político y la ex de Martín Baclini.

"Aclaro que la prensa de esta gente (de estos políticos) pidió que fuéramos al palco a sacarnos una foto con estos dos (sic), que no sé quiénes son, con todo respeto. Nos pidieron varias fotos a (Marcelo) Polino y a mí. Qué casualidad, difunden fotos haciendo parecer otra cosa", fue el descargo de Cinthia aunque el rumor no solo se instaló en las redes, sino que fue un verdadero escándalo en la Provincia lo que la tiene muy preocupada a ella. Por lo pronto la realidad es que Cinthia no pasa por su mejor momento y ayer volvió a sufrir una crisis de nervios con llanto incluido.