Cinthia Fernández ganó un Martín Fierro Digital pero no le avisaron

En ese sentido, la mediática subió a su cuenta de Instagram unas historias contando lo sucedido. "Quiero agradecerle a la gente del Martín Fierro Digital que me dieron un premio pero se olvidaron de invitarme, a mi sola me pasa esto", aseguró.

Embed Gracias por el premio ❤️ pero nunca me invitaron sino iba con gusto a recibirlo ♀️ pic.twitter.com/JOlEbhOeoQ — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) December 22, 2019

"Una vez que me dan un premio, no me invitan, ¡están todos locos! Gracias, le mando un beso, me hubiese encanto poder recibirlo. La próxima vez invítenme", añadió y agregó al posteo la frase "que disgusto, ni en esto tengo suerte".

En esa red social Cinthia tiene más de 4,2 millones de seguidores, a quienes mantiene al tanto sobre las travesuras de sus hijas: las gemelas Charis y Bella, y Francesca de cinco añitos.