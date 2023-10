Cinthia Fernández recordó su pasado como cantante y reveló que se compró con la plata

La inesperada confesión ocurrió mientras se debatía en el programa "Bien de Mañana" (eltrece) sobre el debut musical de Wanda Nara, quien firmó un contrato con la misma productora que L-Gante.

Esta noticia llevó a que Cinthia Fernández recordara su paso por la música, específicamente con su canción "El hilo dental," que se dio a conocer en "El Bailando" en 2011: "Hice shows con 'El hilo dental' y gané mucha plata con un solo tema", reveló la panelista.

Fabián Doman no pudo evitar preguntar con asombro si ganaba dinero solo con los shows o también con la producción. Cinthia no dudó en responder: "Me compré un auto en dos fines de semana. Mi primer auto me lo compré así". "Canto mejor que las Electrostars", bromeó la panelista sobre su incursión musical.

pGwJqaqK-34105380.mp4

Chocaron a Cinthia Fernández: “Estoy re caliente”

Cinthia Fernández llevó a sus hijas a ver un espectáculo con sus hijas, pero al llegar le chocaron su camioneta y justo la estaban esperando para hacer un móvil con el programa LAM, así que aprovechó para hacer pública su queja.

“Re caliente estoy. Está todo mal organizado acá, me dijeron que entrara al estacionamiento, así que pasé con la camioneta y me paró la cana y me dijo que no podía pasar por ahí, que me iban a elevar una multa”, comenzó a relatar la mediática.

“Entonces le dije a la policía que se pusieran de acuerdo con el pibe que me hizo pasar. Le dije: ‘¿sabés una cosa?, estoy con mis hijas, anotá la multa que quieras, entonces le doy Mi Argentina y me dice ‘no es válido el registro de Mi Argentina’. ‘Disculpame, cuando haya menos choreos salgo con mi licencia’”, siguió.

“El tipo, el cana, me dijo que tenía razón, entendió que los chicos de la organización me habían hecho pasar por ahí, así que di la vuelta otra vez, estaba con las criaturas arriba del auto y un boludo hablando con el celular me la dio, yo estaba parada con la camioneta, sin moverme. El pibe que me chocó me dijo:’ No, no te vi, pensé que estabas por arrancar’.”, detalló Cinthia.

Continuó furiosa con su relato: “Me dio bronca porque yo estaba paradita y me rompieron todo, nunca vi algo tan mal organizado, te juro por Dios que no lo puedo creer. Encima que los chabones de la entrada me digan que no estoy anotada ahí, que de la vuelta y que me fije en la otra punta. ¿Allá? implica una vuelta de 40 minutos más”.