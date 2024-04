Gran Hermano: tenso momento entre Florencia y Santiago del Moro

Incómoda con la consulta íntima -sobre su relación con Nicolas Grosman- que Santiago del Moro le realizó en "El Debate" de Gran Hermano, Florencia manifestó su molestia y le paró el paró el carro en vivo.

Lejos estaba de imaginar fue que el conductor le respondería con todo, recordándole que esta en una casa con 150 cámaras y que firmó un contrato que permite mostrar su intimidad las 24 horas.

SANTI FLOR.mp4

El tenso diálogo entre Florencia Regidor -la cumpleañera- y Santiago del Moro -el conductor del reality- fue el siguiente:

SdM: -" Hola Flor, ¡Feliz Cumpleaños! ¿Cómo estás?".

FR: - "Hola, gracias. Gracias por todo. La pasé súper bien".

SdM: - "¿Cómo te encuentra este cumpleaños?".

FR: - "Muy contenta. Me re divertí. Estuvo un poco lluvioso. Nunca me había pasado un cumpleaños con lluvia, pero la pasé súper lindo y comimos re rico todos".

Luego del un comienzo de charla relajado, llegó la pregunta que molestó a la participante.

SdM: -¿Te ha pasado un cumpleaños enamorada?

Flor: - "¡Ay! ¡Basta, Santi! Siempre la misma pregunta. ¡Basta! Ya pasó de moda ese chiste" expresó la estudiante de relaciones públicas visiblemente molesta y tratando de evadir el tema. Fue entonces en el que Nicolás Grosman -pareja de Florencia- trató de relajar la situación y expresó "Nos estamos divirtiendo".

Captura de pantalla 2024-04-16 a las 11.12.09a.m..png

Pero Santiago del Moro no permitió que ese momento pasara desapercibido e intentó dejar las cosas bien en claro "Chiste, no. Es una relación. Los estamos viendo. Es Gran Hermano, tenemos 150 cámaras" expresó.

Como para poner las cosas en su lugar y no volver a tener otra situación como la que estaba atravesando, el conductor finalizó su explicación con un contundente "Amo cuando me dicen cosas cuando tiene que ver con la vida privada, justamente en un programa en el que la vida privada no existe. Por eso firman un contrato. Básico, elemental, de este programa. Firman personas mayores de edad donde la intimidad no existe".