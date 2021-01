Claudia Villafañe, en un final maradoneano venció a Analía Franchin

Con picos de rating de más de 26 puntos, MasterChef Celebrity terminó con el número más alto de la TV, triplicando a la competencia.

Para alzarse con ese título tuvo que realizar, junto a su contrincante, un menú de tres pasos que conquistara al jurado: por lo cual cada una debió preparar una entrada, un plato principal y un postre, todo en 90 minutos. Previamente tuvieron tan solo tres minutos para poder elegir los ingredientes para todas esas preparaciones, aunque luego permaneció abierto durante toda la competencia.

Es así que la campeona eligió preparar como primer plato una burrata, con tomates, frutillas, pisatacho y vinagreta de vainilla; en segundo lugar un arrollado de panceta y conejo, relleno de solomillo de cerdo; y como postre un cremoso de chocolate blanco, cerezas, helado de banana y chocolate. Mientras que Analía cocinó en primer término un carpacho de portobello, con parmesano y trufas; seguido por un pulpo con papas; y finalmente unos duraznos asados con ricota casera de vainilla.

Más allá de los platos que prepararon y los obstáculos que estos les presentaron, el mayor desafío fue, sin lugar a dudas, cocinar por primera vez delante de sus familias y ante la atenta mirada del resto de los concursantes que fueron quedando en el camino. En el caso de Villafañe estuvo acompañada de las dos hijas que tuvo junto al astro futbolístico, Dalma, Gianinna y amigas; a la vez que su contrincante contó con la compañía de su madre, una sobrina y su hijo Benicio.

"Estoy con muchos nervios y ansiedad por haber llegado a la final con Analía. Me quedo tranquila cuando me dicen que bien que te está saliendo, estoy re contenta y feliz. Ojalá que pueda satisfacer a los chefs con mi plato", manifestó la ex de Diego ni bien comenzó la competencia. Al mismo tiempo que Franchin expresó sus intenciones de ganar el certamen y lució un tocado que dejaba muy en claro su postura.

Cabe recordar que el programa que se emitió ayer por la noche había sido grabado con dos semanas de anticipación, pero para evitar que el nombre de la ganadora se mantuviese en secreto y no se filtrara, al igual que pasó con ‘Bake Off Argentina’, se grabaron dos finales distintas. Por lo cual las protagonistas se enteraron al mismo tiempo que el público quien de las dos se consagró como la mejor cocinera de la farándula argentina.

El video con las declaraciones de Claudia y Analía: