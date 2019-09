Claudio Caniggia llegaría el miércoles para arreglar

Por ahora, Axel, el artista que está en pareja con una mujer madre de dos hijos, es el único de los tres hijos Caniggia que sigue a su padre en las redes sociales.

Alex es quien toma la delantera en defensa de su madre y con su padre no quiere saber nada. A tal punto que lo trató de "lacra". Como corresponde, el padre decidió bajar los decibeles en la relación con los hijos y quiere iniciar el camino de recomponer el diálogo: "Por ahora no cabe el perdón, ni pienso en eso. Yo no hablo con mi papá hace tres o cuatro meses. Tomé la decisión de no hablar y él ni siquiera intenta contactarme", retrucó Alex.

El panelista de Nosotros a la Mañana (El Trece, con la conducción de El Pollo Alvarez), Tomás Dente, confirmó que Claudio Caniggia "arribará el miércoles al país desde Brasil y se reunirá con Fernando Burlando a concretar su divorcio de Mariana Nannis".

En el medio, durante el fin de semana, se filtraron audio de Claudio Paul en contra de su ex mujer: "No le pegué a nadie ni soy ese monstruo del que se me acusa, pero me da fastidio que se me atribuyan acciones que no he cometido ¡Es una barbaridad!".

Para la defensa de la mediática Mariana Nannis el acuerdo llegará cuando Claudio Paul Caniggia blanquée todos los bienes, contratos y cuentas bancarias que el ahora empresario firmó durante los 30 años que estuvieron casados. Dicen que dicen que el abogado mediático de Caniggia, Fernando Burlando, aconsejó a El Pájaro a tranquilizar las aguas y que el divorcio no sea materia prima para los programas de chimentos.