Coco Sily ya no quiere hablar de Cecilia Caramelito Carrizo: "Me duele"

En medio de ese panorama, el conductor Oscar González Oro, quien hasta este viernes comandó en forma transitoria el programa Nosotros a la mañana (El Trece), se refirió al respecto: ”Coco es mi hermano, para en mi casa en Uruguay con los hijos, me dicen tío, pero sé que está triste, hablé ayer”.

Acto seguido, González Oro citó los textuales que el propio Sily le mandó por mensaje privado: “Te amo, negrito, pero no quiero salir a decir nada, vos sos mi amigo y te adoro, pero no voy a salir porque me duele. Ella es un sol de persona y espero que le vaya hermoso en su vida”.

Para finalizar, el conductor -que es amigo personal del humorista- agregó: “Está triste, me lo dice su hija mayor. Se enamoró, el gordo se enamoró”.

Coco-triste.mp4 El mensaje que Coco Sily le mandó al Negro Oro sobre su separación. Gentileza: El Trece.

Cuando “Caramelito” empezó a salir con Sily, venía de una separación muy dura porque con Damián Giorgiutti estuvo casada durante 25 años y tienen dos hijos en común: Lorenzo y Benito.

La actriz también habló con el ciclo Socios del Espectáculo y declaró: "Estoy bien, triste obviamente y con todo lo que implican las decisiones de la vida y las de las relaciones".

Respecto a su vínculo con Sily aseguró: “Si bien fue una relación corta, para mí fue muy importante haberlo conocido y tenido en mi vida. Nuestra relación empezó desde la franqueza total y siempre con toda la verdad de lo que nos pasaba a los dos".

"Tratamos de construir juntos algo muy lindo, que de hecho lo fue, pero evidentemente yo no estaba en una circunstancia ideal para eso. Finalmente yo tomé la decisión de cortar la relación”, explicó. "Sentía que no podía seguir avanzando de la mano de él. Con mi separación en diciembre sufrí mucho porque era algo que no esperaba. Lo que sucede ahora es que estamos reanudando con Damián la relación”, finalizó Caramelito.

Caramelito-separada.mp4 La palabra de Cecilia Caramelito Carrizo en la que admite estar de nuevo con su esposo. Gentileza: El Trece.

“Caramelito” y Coco se conocieron cuando él la convocó para ofrecerle un trabajo en radio y ella aceptó la propuesta para integrar la programación de FM Extra 107.5. Si bien se los veía muy contentos y entusiasmados con esta nueva relación, el amor duró poco y ya decidieron ponerle punto final.