Cómo reaccionó Charlotte Caniggia tras convertirse en tía de Venezia

La llegada de Venezia también emocionó al resto de la familia Caniggia, y quien no pudo contener su alegría fue Charlotte, tía de la recién nacida. A través de su perfil de Instagram, expresó: “No puedo creerlo, esto es un sueño para mí. Los amo”.

La emoción de la hermana de Alex Caniggia fue evidente en sus palabras y quedó plasmada en la historia que le dedicó a su sobrina.

Por su parte, la imagen que compartió Melody Luz en sus redes sociales mostraba a la pareja desde el quirófano, sosteniendo con amor a la pequeña Venezia. Junto a la tierna foto, manifesto su felicidad por la llegada de su hija y agradeció a todos por el apoyo y los buenos deseos.

“Venezia Caniggia Stocchetti. 15.07.23. Fruto de éste amor tan real e incomparable, viniste a afianzar nuestra unión, te vamos a cuidar y amar para siempre”, comentó Melody Luz en una publicación de Instagram. Acto seguido, le agradeció al obstetra y a su equipo por su atención y dedicación: “Gracias Nacho Pérez Tomasone y a tu equipo por todo lo brindado, por tanto respeto”.

Por último, Melody cerró: “Ya le van a poder conocer su hermosa carita. Gracias por todo el amor y apoyo que nos mandan”.

Hace unos meses, Charlotte ya había mostrado su emoción por el embarazo de Melody Luz. En enero, la mediática compartió su alegría por la noticia y afirmó que estaba segura de que sería “la mejor tía del mundo”. Además, Charlotte elogió a Alex y a Melody, asegurando que serían “los mejores papás del mundo”.

Por su parte, Claudio Paul Caniggia no hizo ninguna demostración pública por el nacimiento de la bebé. En una entrevista con Socios del Espectáculo (El Trece), antes de la llegada de Venezia, el propio Alex había afirmado: “Con mi papá no me hablo, no hay relación ni la habrá”.