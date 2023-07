Lyna Pérez y una sesión de fotos picantes para sus fanáticos

360037431_832700604603363_3129896871066147044_n.jpg Foto publicada por la cuenta de Instagram @lynaritaa

Gracias a sus espectaculares fotos donde luces su cuerpo con diferentes trajes de baño, la influencer ha cautivado en varias ocasiones a sus seguidores de instagram.

360043708_292028310004944_9156043037464146198_n.jpg Foto publicada por la cuenta de Instagram @lynaritaa

En una de sus más recientes publicaciones en dicha red social, se la puede a Lyna Pérez con un precioso conjunto color rosa mostrando sus mejores curvas y encantos recibiendo miles de likes y comentarios por la sesión de fotos que compartió.

"No voy, no tengo nada que ponerme", bromeó en el pie de la foto la modelo e influencer estadounidense. Como era de esperarse, el posteo donde aparece ella llegó a un total de 174 mil "me gusta".

355415610_1006498834063694_3874370753516079978_n.jpg Foto publicada por la cuenta de Instagram @lynaritaa

Lyna Pérez, nacida en Miami, se ha convertido en una de las mejores modelos de lencería. Además, la modelo de 29 años, ha aparecido en algunas ocasiones en la portada de la revista Playboy.

Nacida un 4 de noviembre en Miami, Florida, la internacional modelo e ‘influencer’ comenzó su carrera de modelaje a los 14 años de edad.

355635173_297742699351134_8389076815377024137_n.jpg Foto publicada por la cuenta de Instagram @lynaritaa

La influencer estadounidense se ha convertido en toda una sensación de las redes sociales y en cada oportunidad cautiva a sus más de nueve millones de seguidores en Instagram con sus fotografías en traje de baño y lencería.