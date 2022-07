¿Complot contra Florencia Peña?

La cronista Celina Hernández consiguió que la conductora de “La Puta Ama” le confesara que "me sigue sorprendiendo lo que genero. Me están haciendo sentir muy importante", expresó sobre las diferentes versiones que la tienen como protagonista en las últimas semanas.

La reacción de Flor Peña cuando le preguntan si hay complot en su contra para destruir su programa.mp4

Florencia Peñaexplicó que "el programa está muy lindo, es un horario muy competitivo, no hay más rating que eso. Yo sabía en qué aguas iba a transitar. Pero el tema no es ese, es que hubo un ensañamiento con el programa y conmigo" pero al ser consultada sobre si el problema se trataría de una cuestión económica, la conductora respondió, entre risas, "soy carísima, eso puede ser. Tengo un contrato grande", confirmando la información de que se trata de la figura mejor paga de América TV, lo que habría originado el malestar de conductores históricos de la emisora.

La artista también habló sobre el focus group que el canal palermitano realizó sobre el programa. "Tengo muy claro que el de América no es mi público, pero tengo un público muy variado. Soy chica Telefe", expresó la imagen de App de contenido adulto Divas Play.

Con respecto a la incorporación de la empresa Kuarzo (del experimentado Martín Kweller) con el objeto de conseguir mejorar los ingresos publicitarios que permitan equilibrar los números y si piensa que alguien del canal le soltó la mano con la venta de la publicidad no tradicional, Florencia Peña respondió: "No sé, yo me encargo de hacer mi trabajo, de ser honesta conmigo y con mi público".

"Puede fallar, pero fracaso no va a ser. La realidad es que está todo bien con el canal y lamentablemente para algunos, y para alegría de muchos que nos ven, el programa va a seguir. Somos una opción pequeña en un horario mega competitivo. Y bueno, vamos de a poco... No cumplimos ni dos meses todavía", concluyó Peña, que por su parte seguirá adelante con su ciclo.

La palabra de América TV

Fernanda Merdeni, gerente de Programación de América TV, se comunicó con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares y negó enfáticamente el levantamiento del programa de Florencia Peña por bajo rating.

"Nos juntamos con Florencia la semana pasada. Fue una muy buena reunión en la que nunca se habló de levantar el programa", sostuvo y aclaró: "La reunión que tengo con Florencia, que es figura de América, es la misma que tengo con Mazzocco, con Laje, con Mariano Iúdica y con Ángel De Brito".

"Todos los programas cuando debutan en el transcurso de los días van mutando en función de las audiencias. Si es más informativo, más lúdico, más musical. En eso trabajamos, al igual que José Núñez que es el productor del programa, que trabaja a diario con ella", concluyó la gerente de América TV.