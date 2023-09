Condenaron a Marilyn Manson por sonarse la nariz sobre una camarógrafa

Manson, cuyo nombre verdadero es Brian Warner, fue acusado de dos delitos menores de agresión simple derivados del incidente con la denunciante, Susan Fountain, el 19 de agosto de 2019 por lo que deberá pagar una multa de u$s 1.400 y realizar 20 horas de servicio comunitario.

El cantante no refutó el cargo de sonarse la nariz en un acuerdo de culpabilidad negociado con los fiscales; la fiscalía acordó desestimar el otro cargo, que alegaba que también la escupió. Una declaración de "no impugnación" significa que Manson no impugna el cargo, por tampoco admite culpabilidad.

Además de la multa, deberá permanecer libre de arrestos y notificar a la policía local sobre cualquier actuación en Nueva Hampshire durante dos años.

El juez le permitió a Manson realizar su servicio comunitario en California, y les mencionó a los periodistas presentes que podría optar por trabajar con personas en rehabilitación. Tiene tiempo para presentar prueba de su servicio comunitario antes del 4 de febrero del año próximo.

Marylin-Manson-01.jpg Marylin Manson adelantó que podría cumplir su trabajo comunitario en un centro de adictos en California.

¿Cómo fue el hecho por el que fue condenado?

Según una declaración jurada de la policía, Marylin Manson se acercó a la camarógrafa Susan Fountain en la zona vallada del lugar, acercó su rostro a su cámara y escupió "una gran flema" por lo que ella terminó con saliva en ambas manos. Manson se le acercó nuevamente más tarde, arrodillándose y tapándose una fosa nasal antes de soplarse un moco que cayó en los brazos y las manos de la mujer.

Fountain dijo a través de un comunicado que es "la cosa más repugnante que un ser humano podría haber hecho".

Manson "sopló una cantidad significativa de moco sobre Fountain", dijo en una declaración jurada un sargento de policía que revisó el video del concierto. Después de eso, la vista de la cámara cambia y se puede ver a Manson "señalar y reírse de Fountain mientras ella baja y se marcha", señala la declaración.

El lunes, Manson entró por la entrada principal del juzgado. Llevaba traje, e iba vestido de negro de pies a cabeza, con gafas de sol oscuras. Se identificó en el tribunal como Brian Warner, usando una voz suave.

Por lo demás, sólo respondió "sí" a las preguntas del juez sobre si entendía el procedimiento y no hizo ninguna declaración. El fiscal Andrew Livernois dijo que era su primer delito y que no tenía antecedentes penales. Por su parte, Fountain no estuvo presente en la corte.

En un principio, Manson se había declarado inocente de ambos cargos en 2021; estaba previsto que fuera a juicio en agosto. Su abogado había dicho que el tipo de filmación que hacía Fountain comúnmente expone a los camarógrafos a un "contacto incidental" con fluidos corporales.

"Es bien sabido que la actuación del acusado durante los últimos veinte años incluye actos impactantes y evocadores similares a los que ocurrieron aquí", escribió el abogado Kent Barker. "La presunta víctima consintió en exponerse a un posible contacto con sudor, saliva y flema en espacios reducidos".

Barker también había dicho que Manson planeaba argumentar que cualquier contacto relacionado con escupir o estornudar no fue intencional. Si Manson hubiera ido a juicio por los cargos, cada uno podría haber resultado en una sentencia de cárcel de menos de un año y una multa de u$s 2.000 si fuera declarado culpable.

Manson surgió como una estrella musical a mediados de la década de 1990, conocido tanto por generar controversia pública como por canciones exitosas como "The Beautiful People" y álbumes como "Antichrist Superstar" de 1996 y "Mechanical Animals" de 1998.