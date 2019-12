Muschietti llamó la atención con su corto de terror Mamá (2008), que luego pudo adaptar en formato largometraje del mismo nombre en 2013 con la producción ejecutiva del mexicano Guillermo del Toro.

El éxito en la taquilla de las dos entregas de It (2017 y 2019), que sumaron una cifra superior a los 1.100 millones de dólares de recaudación en todo el mundo, ubicó a Muschietti en posición de elegir entre numerosos y atractivos proyectos.

Y al respecto, en las últimas horas, Warner Bros. confirmó la fecha en la que Muschietti deberá tener lista The Flash para su estreno en los cine: el 1° de julio de 2022, dentro de dos años y medio. Sin duda un tiempo que se le pasará “volando” al cineasta que en las últimas semanas participó de la película Giro de Ases de Sebastián Tabany, durante unas vacaciones que se tomó en el país.

El nombre de Muschietti llegó al proyecto después de los de Phil Lord y Chris Miller, Seth Grahame-Smith, Rick Famuyiwa, John Francis Daley y Jonathan Goldstein.

El guión, por otra parte, “correrá” a cargo de Christina Hodson, que se ganó al público con Bumblebee y debutará en DC Universe en breve con Aves de Presa (y la Fabulosa Emancipación de Una Harley Quinn) -Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)-.

Por su parte, Ezra Miller no pierde el tiempo y ya se embarcó en la filmación de la tercera entrega de Animales Fantásticos (Fantastic Beasts), la nueva franquicia de Harry Potter que Warner Bros. planea extender a cinco entregas.