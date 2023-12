Conocé a Jazmín Macino, la nueva novia de Nicolás Cabré

Majo Martino contó en Mañanísima (El Trece) que el actor decidió apostar nuevamente a una relación de pareja y esta vez de la mano de una hermosa mujer de 31 años que está muy lejos del medio: "Ella se llama Jazmín Macino... Ella no quiere revelar su identidad, así que, en este momento, nos va a estar odiando. Los dos estaban solos y se ven muy seguido".

Por otro lado, la panelista contó detalles de cómo se ha desarrollado la relación: "Ella se va a cenar con las amigas, y él después la pasa a buscar. Ella vive en Buenos Aires y trabaja en Buenos Aires y en Rosario, donde es la stage manager de una productora que hace obras en un reconocido hotel de allá".

La periodista afirmó que el director de teatro ya incluye a su hija Rufina en los planes con Jazmín. "Yo lo vi en la mesa de Mirtha más aplomado", acotó Diego Ramos, y Majo cerró: "Viste que Cabré sale de un noviazgo y se mete en otro. No puede estar solo. Es ese tipo de personas que no puede estar solo".

Nicolás Cabré y su presente laboral

El artista habló en Diego a la tarde al aire de Radio Mitre y detalló su nuevo proyecto, mostrándose muy entusiasmado: “Estoy haciendo lo que me gusta pudiendo disfrutar de lo que hago, estoy bien no me puedo quejar, disfrutando de esta obra que nos divierte mucho”.

Y explicó: “A veces se dan estas cosas, estos trabajos y posibilidades, y por lo general uno se da cuenta con el tiempo que lo tendría que haber disfrutado un poco mas. Hoy a lo mejor con más experiencia, con los ojos un poquitos más abiertos me doy cuenta”.