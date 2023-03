Conocé quiénes son los jurados de Got Talent Argentina

GOT TALENT.png Abel Pintos, La Joaqui, Emir Abdul y Florencia Peña, secundarán a Lizy Tagliani

Abel Pintos es -en la actualidad- el artista número uno de la escena musical argentina y lleva más de 28 años de carrera, editando 13 álbumes (11 de estudio y 2 registros en vivo). A lo largo de su extensa trayectoria, el artista recibió gran cantidad de reconocimientos, transformándose en un ícono de la música popular latinoamericana.

La popular cantautora, compositora y rapera marplatense "La Joaqui", es una de las máximas referentes de la música urbana y del free style, siendo la novena artista más escuchada en Spotify argentina. Fusionando ritmos populares acompañados de una poética cruda, hoy es una de las artistas del momento.

image.png

El bailarín y coreógrafo uruguayo Emir Abdul, se destacó desde muy pequeño, cuando comenzó su pasión por la música. Tiene más de 5 millones de seguidores en Instagram, mas de 25 millones en Tik Tok y 16 millones en Facebook y en YouTube, sus coreografías cuentan con más de 15 millones de visualizaciones y sus videos son compartidos por los más reconocidos artistas internacionales.

image.png

La actriz, bailarina, cantante, conductora Florencia Peña, tiene una larga trayectoria en la actuación, donde comenzó a los 7 años y a partir de allí realizó los más variados y reconocidos trabajos tanto en TV, teatro y Cine. Distinguida con los premios más importantes de nuestro país: Martín Fierro, ACE, Estrella de Mar, Carlos, el Konex.

image.png

En coproducción con RGB Entertainment, "Got Talent Argentina" regresa a la pantalla de Telefe, con un impactante show, en el que competirán los artistas más talentosos de nuestro país buscando ganar el certamen. Un dato no menor: el reality de talentos aún no tiene confirmada su fecha de estreno.