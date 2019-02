Pero el actor, de acuerdo a su representante Fernando Burlando, no concurrirá a la audiencia debido a que sufre de una severa crisis depresiva que lo lleva incluso a querer “autoflagelarse”, por lo que no subió al avión que lo traería de nuevo a la Argentina tras dos meses de permanecer en Brasil.

Ante este panorama, tanto el colectivo Actrices Argentinas como Thelma Fardín, se manifestaron abiertamente en las redes sociales, defenestrando al actor.

“Hoy acompañamos a Anita Co”, dice un tuit que publicó el colectivo esta mañana, y que adjunta el relato de las vicisitudes que debió pasar la actriz para poder contar su verdad, y luego lidiar con la demanda judicial que le entabló su colega.

Thelma, por su parte, eligió publicar ese texto en varios tuits, en los cuales reclama por una justicia más equitativa para con las víctimas, ya que la misma parece estar del lado de los abusadores en lo que los procesos y tiempos se refiere.

"En 1999, Anita Co fue abusada sexualmente en su ámbito de trabajo. En 2018 -desafiando la vergüenza y la incomodidad que produce mostrarse en esa situación- se anima a contarlo públicamente", indica la primera parte.

"Ese mismo 2018, el propio abusador la denuncia, llevándola a la justicia penal. Anita Co no puede demandar a su abusador porque prescribió el plazo para denunciar ese delito. El abusador, en cambio, sí puede demandarla a ella por injurias", agregó.

"La justicia contempla el amparo para el abusador, no para la abusada. Resulta obvio decirlo pero si es necesario, una y mil veces lo repetiremos: es injusto. Hoy, martes 12 de febrero de 2019, Anita Co podría aceptar una conciliación. Y sería tal vez lo más fácil. Porque nadie quiere vivir procesos judiciales. Porque sólo hay que retractarse, pedir disculpas públicas y el asunto se termina. Pero Anita Co elige no hacer eso. Ella elige reafirmar sus palabras, porque lo que ya no puede es negar los hechos", concluye.