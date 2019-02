José Palazzo, organizador del mítico festival, encontró polémicos argumentos para no cumplir con el cupo femenino que, en este tipo de eventos y de acuerdo a la ley, debe ser del 30%.

"No hay suficientes mujeres con talento", aseguró, y agregó: “Si yo tuviera que poner el 30% tal vez no lo podría llenar con artistas talentosas y tendría que llenarlo por cumplir ese cupo; esas artistas no estarían a la altura del festival y tendría que dejar afuera a otro tipo de talentos”.

En ese marco, completó: "Lo único que considero es que la ley tiene que reforzar que la mujer tenga más posibilidades, porque el rock nuestro es muy joven todavía y desgraciadamente la mujer ha tenido un papel distinto. Hoy lo van ganando de a poco”.

Los dichos de Palazzo generaron repudio de parte de muchos usuarios en Twitter, quienes salieron a responderle duramente.

Embed El @Cosquin_Rock sigue siendo el festival con menor cupo femenino de Latinoamérica. Y @josedpalazzo sigue siendo el forro de siempre. pic.twitter.com/3aCJZldFVO — GISΞS (@GisePasin) 11 de febrero de 2019