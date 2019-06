Creativos, enojados y reflexivos: el corte de luz encendió a la farándula

Lo cierto es que no fueron pocos los que quisieron expresar sus sentimientos en relación al suceso que alteró la calma ciudadana y la jornada del día del padre, en una mezcla de impotencia e incertidumbre frente a la falta de respuestas.

Apocalíptica pero aún así con un dejo de esperanza, Inés Estevez dijo vía twitter: "Una pena que los poderosos y ricos cuenten con generadores. Me gustaba la idea de no juguera, no microondas, no cortinas automáticas, no wifi, etc. Era un modo de sentirnos iguales por un ratín". Más realista el productor y periodista Axel Kuschevatzky lanzó un falso multiple choice. "A la mitad de Vicente López ya le volvió la luz. Adivinen en qué mitad estoy?".

El director de teatro, José Maria Muscari, en cambio quiso ser más reflexivo: "Tu vida depende de cuanta luz y cuanta oscuridad hay en vos. MEJOR ENFOCATE", sugirió. Por su parte, José Maria Listorti improvisó un saludo con un mini video. "Feliz día del padre a oscuras !!" y Florencia Peña apeló a una sencilla descripción: "Oscurantismo cool #Palermosinluz", al tiempo que su colega Gonzalo Heredia reflexionaba: "Siempre somos muy de colapsar".

ADEMÁS:

Internaron a Marta González después de sufrir un ACV

Mirtha no hizo su programa porque se quedó encerrada en su casa

Más serio, el periodista Luis Bremer pidió que: "Ojalá se les acabe la batería de los celulares a todos y dejen de contar que NO hay luz en ningún lado" y el cantante Iván Noble intentó ir más lejos de la jornada. "Los Caballeros de la Quema pedimos que el próximo sábado quienes concurran al Estadio Malvinas lleven encendedores. De persistir el corte de luz, interpretaremos a capella y con vuestra ayuda hermosos temas de Sui Generis, Pedro y Pablo, etc. Será un fogón para miles".

Malena Guinzburg optó por un tono más futbolero para la desgracia energética. "Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay sin luz, justo cuando arrancó la Copa América. Europa, no entendés nada, así se organizan las cosas para llamar la atención!", bromeó en un tuit y luego continuó: "Ahora hablando en serio deberíamos desenchufar todo por si de pronto la electricidad vuelve zarpada o nos resignamos a que se quemen las cosas? Es un complot de las cadenas de electrodomésticos? O directamente La Luz nunca va a volver?", interrogó más preocupada.

Lo concreto es que con el correr de las horas, siguieron los interrogantes y reclamos. "Hola @OficialEdesur mis hijas están llorando con el desastre de la selección... Podrían cortar la looz de nuevo?", propuso Mariano Peluffo y Julián Weich coronó la pesadilla con un directo: "Volvió la luz PAPA!!!!".