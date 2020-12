Cristian Castro y un nuevo proyecto: "Memas para adultos"

“Estoy queriendo hacer una marca de mema (mamadera) para adultos. Te juro que es buena idea. Me la dio una amiga esa idea y está bastante buena. Prepárense para las memas de adultos“, manifestó el mexicano desde Los ´Ángeles, Estados Unidos en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live.

Luego se refirió al día de su cumpleaños en el que su madre, Verónica Castro, le regaló una PlayStation 5 y una mamadera: "Estuvo bien lo del PlayStation, mi mamá me la regaló y estoy muy contento, también la mema. Lo de la mema me encanta porque les hace mucho problema a mucha gente pero la verdad es que es comodísimo cuando estás en una cama o en un sillón".

Finalmente, el cantante reflexiono sobre la edad: “Cumplí años y ya estoy medio choto. La gente siempre se me burla pero no hay problema. Sigo siendo chico y no me gusta crecer. No me gustó mucho la onda de crecer, yo me quedé en el secundario. Me siento contento así. No quiero madurar tanto. Me aburre un poco lo de adulto".