Esta opinión no tenía nada novedoso –incluso Alberto Fernández viene sosteniendo la misma hipótesis cada vez que se le plantea el tema en una entrevista-, pero lo curioso fue el ejemplo que eligió la ex de Amado Boudou para graficar la situación.

“La semana pasada fui al kiosco que tenemos acá en la esquina antes de empezar el programa a comprarme un yogur descremado. El del local me dijo ‘Agustina, no los vendo más, porque me sale tan caro ir a comprarlos y la refrigeración, que no tengo precio para vender yogur descremado’. ¿Hay algo más parecido a Venezuela que eso?”, explicó.

Después de estos dichos, se generó una gran polémica en las redes sociales y hasta Pepito Cibrián opinó al respecto en una entrevista concedida a Radio Mitre: “¿Quién es Kämpfer para decir nada”. Una apreciación que la panelista no tardó en responder a través de sus redes sociales:

respuesta a pepito cibrián

Por ese motivo, los micrófonos de Los Ángeles de la Mañana fueron a buscarla y ella se defendió: “Yo no comparé. Las tres veces que Mariel Di Lenarda me preguntó si para mí la Argentina es Venezuela, yo dije que no. Dije que tenemos un modelo de país, ya que hace más de cuatro años atrás se decía que éramos Venezuela, pero para mí ahora estamos más cerca que antes”.

“Muchas cosas: la falta de retrovirales para el HIV, la falta de vacunas, el aumento de precios, que Argentina sea el segundo riesgo país más alto del mundo después de Venezuela, hay muchas cosas, sí”, relató. Y agregó: “Muchos venezolanos me están escribiendo para decirme ‘Acá todo empezó así’, no pudiendo conseguir un alimento, un producto, y después va escalando, obviamente”.

Para cerrar la polémica, finalizó: “No, uno habla y es lógico que haya repercusiones, porque estamos en un momento muy álgido donde todo genera mucha rispidez, polémica, hay mucha gente que la está pasando mal, alguna gente a la que no le importa eso, y así está el clima”. Kämpfer ya lo sabe, seguramente, la próxima semana una nueva frase suya volverá a generar distintas reacciones en cada lado de la grieta.

