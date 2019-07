“Fui a cargar nafta y me olvidé de prender las luces. Y me dice: me hiciste reir tanto que esta vez, te dejo pasar. Les di yo, no me mangaron ni nada, dos gambas para el café”, relató para despegar cualquier versión que señalase que había coimeado a las fuerzas.

Y esta mañana para aclarar lo sucedido, Acostá diálogo con Nosotros a la Mañana. “A los muchachos K que hacen notas para después decir barbaridades de uno, cosa que la mitad es mentira. Además, son mufa, porque justo que me llaman para hacer una nota, me para la Policía porque tenía las luces apagadas. Y después hicieron todo un relato de algo que es mentira, yo no coimeé a nadie”, apuntó.

Aprovechando que el humorista estaba en línea, Agustina Kämpfer, una de las panelistas del programa, decidió encararlo por una frase más que desafortunada que el humorista le dirigió hace unos meses. “Soy la que soy muy cogible, ¿te acordás? Me dijo eso él a mí, por eso lo traigo a colación”, arrancó. Ahí, Acosta trató de bajarle los decibeles al asunto: “No lo puedo decir de nuevo, porque si no suena siempre a cosificar, pero sos muy linda”.

Agustina Kampfer . Juan Acosta

Después del careo, la periodista cuestionó los motivos que llevaban a la reciente “personalidad destacada de la Ciudad de Buenos Aires” a involucrar cuestiones políticas con la repercusión que tuvo su inconveniente vial. “¿Sabés por qué? Porque se asocia a un macrista como Juan Acosta con Macri, Macri coimero, Juan Acosta coimero”, explicó el comediante.

Para cerrar el tema, y dejar sin palabras al entrevistado, Kämpfer respondió: “No necesariamente, es multipartidario ir con la VTV y las luces prendidas en la ruta. Yo te quiero contar que, en el programa de Luis Novaresio, que no es un muchacho K, entrevistó a Viviam Perrone, la fundadora de ‘Madres del dolor’, quien dijo: ‘Pobre Juan Acosta, nada. Pobres los familiares de las personas que pierden la vida por accidentes en la ruta’”.

ADEMÁS:

Jazmín Stuart reclutaba mujeres para el "Telar de la Abundancia"

Cande Tinelli apuntó a los gauchos por los incidentes en La Rural