“Si hay alguien que sufrió bullying en el Bailando, fui yo. Tuve que llamar médicos, ambulancias, tenía depresión, me quería tirar por la ventana del hotel. No saben el daño que puede hacer la gente que escribe cosas horrendas detrás de una computadora. Yo leía porque no era de ese palo”, dice Gladys en el video.

ADEMÁS:

"Me decían de todo empanada, negra villera, sucia, patasucia, ladrona, gorda, cerda, la mamá de Morena Rial... Nunca viví esto en toda mi carrera, que fue muy exitosa. Tuve que hacer terapia, mi médica me prohibió mirar el celular. El Bailando sacó lo peor de mí, yo siempre fui tranquila y amorosa", agrega.

Como en una entrevista Morena Rial contó que sus padres biológicos eran oriundos de Tucumán, el video tiene un componente extra que no muchos lectores conocen.

Sin embargo, este vienes, Morena Rial publicó en su cuenta de Instagram un mensaje que muchos reconocen como su respuesta ante la propagación. “Ella ya no hacía caso a lo que decían, ya no perdía el tiempo en tonterías, solamente sonreía, sonreía, sonreía”, escribió la joven en tercera persona y acompañó la imagen con un emoji.