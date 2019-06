Dady Brieva: "Nosotros le tenemos respeto al oficio del chorro"

En una entrevista televisiva para el ciclo Involucrados, que conduce Mariano Iúdica por América, el Midachi aseguró que, tras cuestionamientos que recibió por parte de sus correligionarios del peronismo, le bajará un poco el tono a sus declaraciones. Sin embargo, Brieva no renegó de nada de lo que dijo e hizo en el pasado y afirmó: “Vengo tirándome arriba de la granada cuando no había ninguna voz. No soy una canilla que se abre y que se cierra".

"Uno no se tiene que disfrazar de lo que no es para tener votos, se tiene que reafirmar la esencia de uno y aguantar los trapos. (…) Me gustaría que realmente nos mostremos como somos, porque creo que estamos del lado bueno de la historia, creo que el peronismo es estar del lado de los buenos, y me tengo que mostrar tal cual soy", afirmó el cómico.

ADEMÁS:

En este contexto, Iúdica le consultó sobre una polémica frase del dirigente social Juan Grabois, muy vinculado al regreso de Cristina Kirchner a la política y proveniente de la clase alta, con la que aseguró que, durante la crisis económica de 2001, "si hubiera tenido que juntar cartones, hubiera salido a chorear de caño".

"A lo mejor por eso no le tiene tanto respeto como le tenemos nosotros al oficio del chorro", dijo Brieva al respecto, y agregó: "Hay que tener un oficio, hay que tener ´know how´ para eso, no es para cualquiera".

"¿Está reivindicando el delito o yo entendí mal?", le preguntó el periodista Diego Esteves.

"Creo que está siendo sincero con una época que fue muy jodida y no dejaba alternativa al tipo", dijo Brieva en referencia a Grabois.

La entrevista completa, a continuación: