A la mañana, Yanina confrontó una vez más a Graciela Alfano, a la que suele achacarle hecho del pasado como una forma de presionarla para que renuncie y le devuelva su puesto de “estrella” que tenía en LAM antes de su llegada. Cabe recordar, que en su momento, la esposa de “Gambetita” Latorre se jactó frente a sus compañeras de que ella es la que decide quién sigue en su silla de “angelita” tras “cargarse” a Nancy Pazos y a Nequi Galotti, entre otras.

Pero Graciela resultó ser un hueso duro de roer, que ante una agresión devuelve otra de mayor calibre, y por eso este jueves le soltó un verdadero piedrazo a la excontadora devenida en chimentera.

ADEMÁS:

Ocurrió mientras las angelitas “analizaban” las fotografías tomadas a Luciana Salazar y Martín Redrado sin su consentimiento, momento en que Grace se ofreció –en broma- a “hackear” los teléfonos de todos los presentes. Yanina no perdió la oportunidad y acusó a Alfano de hacer “todo ilegal” sin saber lo que se le venía.

"Yo todo lo que hago no es ilegal, no te metas donde no debés porque ahí sí tenés una demanda", le respondió Alfano, molesta, y ahí nomás hizo referencia a un hecho del pasado, en el que Yanina habría estado involucrada en la desaparición de la notebook de una periodista de Radio Mitre, ocurrida en octubre de 2015.

"No te nombré, no te subas a donde no te llaman", la ninguneó Yanina.

"Tenés una suspensión en Radio Mitre porque desapareció una laptop. Y te metieron una suspensión porque te pusiste muy mal cuando pidieron ver las cámaras", le espetó Alfano, dejándola muy mal parada.

Pasaron como 5 horas hasta que Latorre salió a aclarar el tema, en el ciclo Hay que Ver, que produce Marcelo Tinelli para Canal 9. "Chicos, yo no estoy haciendo nada, lo hace ella. Estoy ahí sentadita, aguantando los embates. (…) Llega un punto que cansa, porque inventa y dice cualquier cosa. No me da ni para aclarar porque me aburre mucho su juego", dijo en referencia a la Alfano.

Y luego aclaró: "Se refirió a un hecho que pasó en Radio Mitre. Jorge Lanata no estaba en el programa. Una de las columnistas, Natasha Niebieskikwiat, perdió su Ipad y se puso muy nerviosa porque ahí tenía toda su información. Empezó a pedir las cámaras y todos le dijimos: 'Pará, buscalo porque ¿quién te lo va a robar si estamos solos nosotros acá?'. Luego, en las cámaras no se vio nada, se puso a buscarlo bien y estaba en su mochila. Entonces ahí discutimos porque no me pareció que acuse a sus compañeros de esa forma, pero no pasó más de eso y no suspendieron a nadie".

"Creo que Graciela no está acostumbrada a que le respondan con humor. Nosotras siempre discutimos al aire por la información que vamos dando en el programa, pero es parte del juego y ella no entiende eso. Viene muy googleada, con todo armado desde su casa. (…) Yo no tengo manchas en mi carrera. Va quedando expuesta ella. Cuando el juego no me interesa, no entro. Ella a todas nos amenaza con juicios al aire, pero le llegás a contestar y se vuelve loca", cerró.

Pero no fue esa la única batalla que tuvo Yani este jueves ya que su archienemigo Jorge Rial también tenía un torpedo reservado para ella. El Intruso abrió su ciclo con una denuncia no menos importante que la de Alfano pero que, en este caso, sí refería a un tema legal.

“Hay muchos que juegan de panelistas en la televisión y que tiran cosas, pero que cuando les llega una carta documento a su casa, su portero ya está ‘entongado’ y te las rechaza”, dijo el papa de Morena.

“Esto lo digo porque hoy volví a mandar una carta documento a una panelista, que no es periodista, es contadora. Voy a publicarla en Twitter con la dirección, a ver si la reciben”, aludiendo claramente a la esposa de “Gambetita”.

“Porque hablan todos, pero si vos me acusaste de un delito, demostralo. Porque lo tiene que demostrar y se caga en las patas. Entonces voy a empezar a publicar primero la calle, después un número y después… Pero en esa casa de Avenida de los Incas tendrían que recibirla, pero hay caquita ahí”, disparó el Intruso.

“No tengo la menor idea de nada de esto, no estoy ‘entongada’ con nadie. A mi casa llega todo, no tengo ningún encargado ‘entongado’ para nada. No sé qué quiere decir tener ‘entongado’ el encargado. Entiendo que no me llegó nada y, si me llegó, yo no habré estado. Las cartas documento no sé si se entregan en la mano. No tengo la menor idea de lo que está hablando y me estoy enterando por vos. No sé dónde salió porque estoy en la calle”, dijo Latorre.

“¿Qué se yo? Es más de lo mismo, es la manera en la que él se maneja: amenazando gente por televisión. Que me mande 200 cartas documento, las espero”, desafió al aire.