Dalma estuvo en el ciclo Los Angeles a la Mañana y si bien no quiso entrar en detalles, habló de cómo está hoy el vínculo con Diego. "¿Cómo está la relación con tu papá?, ¿Hay (relación)?", consultó Angel de Brito. "No me gusta mucho hablarlo. Trato de que nuestro vínculo sea lo más privado posible", expresó la actriz.

Y enseguida admitió que se vieron pero también ratificó que aún no conoce a su nieta: "Está todo bien. Yo el otro día aclaré que no la conocía a Roma, porque es la verdad: no la conoce -lo dije bien- No es que no la va a conocer nunca. Ojalá pase, que la conozca. Ya hablé con él y está desesperado por conocerla, pero yo tengo que hablar un montón de cosas antes", agregó la hija mayor de Claudia Villafañe.

Luego, la joven de 32 años explicó que el enojo más grande que sintió hacia su padre fue previamente al nacimiento de Roma, al dar a la luz a su hija, el enojo disminuyó. "Hoy soy mamá y todas mis energías y todos mis pensamientos pasan por ella, hoy lo único que me importa es ella", dijo. Sin embargo, reconoció: "Hay cosas que tengo que hablar puntualmente, no por enojo, pero yo a mi papá siempre le digo las cosas que pienso. Lo que le quiera decir, se lo voy a decir".

Por otro lado, Dalma aclaró que Maradona se encuentra "bien de salud" y detalló: "Yo cuando lo vi, estaba bien. Escuché horrores. Me comuniqué con él para ver cómo estaba. Estaba enojada, estoy muy enojada y estaré enojada, pero sigue siendo mi papá y quería saber cómo estaba. Yo lo vi diez puntos".

Y en el final dejó en claro que ya nada le va a perturbar ya que con su padre lo pasaron todo: "Nada me va a pegar más que haberlo visto muerto. Nos dijeron que no sabían qué podía pasar, que esperemos en una salita a ver si se moría o no. Después de eso...", finalizó.