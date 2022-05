Dalma Maradona criticó un podcast sobre Diego: "Caretas..."

Todo comenzó con un un tweet del periodista Leandro Paz, quien elogió el contenido del colega, en el cual se relatan los últimos momentos que vivió el astro argentino antes de su muerte el 25 de noviembre de 2020.

La primera reacción de Dalma fue comentar la publicación de Paz con un emoji de disgusto. Luego, aclaró su respuesta escribiendo: "Presten atención a los “AGRADECIMIENTOS", en referencia al final del podcast, donde Martin agradece a los dueños de la firma de Sattvica, la empresa de Morla que explota la marca y la imagen del ídolo argentino.

"Tampoco me van los caretas que arrancan BUENO NO ESTAMOS DE ACUERDO CON LA VIDA DE DIEGO PERO IGUAL VAMOS A HACER NUESTRO NEGOCIO DE EL! Si no te lo bancas, no hagas nada! Unas ganas de opinar tenía", apuntó finalmente Dalma, molesta con las consideraciones de Matías Martin.