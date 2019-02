Dalma también prendió las alarmas por la serie del Diez

Pero las polémicas no quedan solamente en Claudia, ya que ahora quien salió a hablar fue Dalma, la hija mayor de la pareja, quien sin nombrarlas hizo referencia a las actrices que se pondrán en la piel de su madre (Julieta Cardinali, Laura Esquivel). “Sabrán las actrices que filman la serie de mi papá que nunca nadie se comunicó con mi mamá, y que hace unos días nadie del proyecto se presentó a la mediación que ella pidió’.

Luego Dalma se rectificó y no responsabilizó directamente a las actrices, porque consideraba que se trataba de trabajo: “‘No hago responsables a las actrices de nada porque es trabajo, pero digamos las cosas cómo son. Manejémonos con la verdad y que cada uno se haga cargo de lo suyo. Que yo no sabía, que me dijeron otra cosa...’; escribió Dalma en clara alusión a que después de haber aceptado el trabajo, se disculpan.

ADEMÁS:

Hace una semana Claudia Villafañe dejó en claro que ni Amazon, ni nadie de la producción se comunicó con ella para pedir autorización para usar sus nombres, o hablar sobre las escenas. Julieta Cardinali, es una de las actrices que actúa en la serie, y su personaje es nada menos que el de Claudia; según contó Jorge Rial en Intrusos, cuando Julieta se enteró del enojo de Claudia la llamó, y le contó las escenas que grabó.

“Claudia escuché tu preocupación sobre las escenas y que nadie te llamó, yo soy una de las que hago de vos, y quería qué sepas que hubo cosas que grabé medias raras, medias extrañas, que ahora me hacen ruido’; relató el conductor de Intrusos sobre cómo había sido la charla entre Julieta y Claudia, y agregó que Cardinali aceptó el papel pensado que la ex del jugador había dado el visto bueno. Lo cierto es que a ella parece ser que nadie le avisó.

“Yo mandé carta documento y estoy esperando a que termine la feria para ver qué responden ellos y tener la mediación que corresponda. A mi no me pidieron permiso para usar mi nombre, a ninguna persona... “, dijo Claudia, quien evalúa hacer otra serie con su versión de la vida con Diego.