Dan Aykroyd, un cazafantasmas suelto en la TV

En el año en que se cumple el 40° aniversario del estreno de la icónica película “Ghostbusters” (Los Cazafantasmas) con Aykroyd, Bill Murray, Sigourney Weaver, Harold Ramis, Rick Moranis, Annie Potts, William Atherton y Ernie Hudson, el actor se suma a History para conducir esta nueva serie que intenta descubrir la verdad detrás de algunos de los hechos de la vida 100% reales más extraños e insólitos del mundo.

Esta entretenida serie desentierra un conjunto de asombroso y misteriosos acontecimientos, lugares, inventos, criaturas y personas de la historia de la humanidad, ofreciendo historias de una manera en que sólo Dan Aykroyd puede hacerlo, con un tono de curiosidad, fantasía y hasta humor, acompañado de recreaciones dinámicas, material de archivo y entrevistas a expertos.

“No le estamos imponiendo nada a la gente, les estamos contando historias reales y las respaldamos con hechos, investigación, información, imágenes y a veces con recreaciones” explicó Aykroyd, y agregó “es genial poder contar con los equipos de History y A+E. La investigación es súper meticulosa y la búsqueda de hechos fue muy amplia y efectiva, que yo puedo presentarle al público con seguridad, con confianza, una pieza de entretenimiento realmente fina y de calidad que es material educativo, informativo y además les digo que se te cae la mandíbula y te vuela la cabeza en términos de las historias y los casos individuales que estamos mostrando”.

“Pueden leer un diario, pueden leer un libro, pueden hacer búsquedas en internet, pero nunca van a poder encontrar el volumen de casos que tenemos acá en “Increíble”. Así que les voy a decir que si les interesa reírse, si les interesa tener una estimulación educativa, una estimulación científica, “Increíble” es la serie para ustedes, porque nunca hubo un compendio de historias tan variadas como el que tenemos aquí. Y lo hicimos por ustedes” afirmó el actor.

Episodios

VIERNES 5 DE ABRIL - LUGARES EXTRAÑOS (#3 STRANGE PLACES) En este episodio exploramos los misterios del Triángulo del Lago Michigan y de muchos otros lugares extraños: desde una isla llena de muñecas espeluznantes con un oscuro pasado, hasta lagos explosivos llenos de gas mortal, cuevas que albergan virus mortales y el lugar más embrujado de los EE. UU.

VIERNES 12 DE ABRIL - MUERTES BIZARRAS (#2 BIZARRE DEATHS) Exploramos las muertes más extrañas del mundo, desde una ola de melaza de más de 7 metros en Boston, hasta una plaga de baile que terminó con la vida de 100 personas. Además, un caso de combustión espontánea, una cirugía con una tasa de mortalidad del 300% y la Inundación de Cerveza de Londres de 1814.

VIERNES 19 DE ABRIL - CUERPOS ASOMBROSOS (#1 ASTONISHING BODIES) Exploramos cuerpos asombrosos. Desde un pollo que vive sin cabeza, hasta un "cuerpo celestial" donde llueve vidrio fundido. Además, un hombre que sobrevivió con una barra de hierro en la cabeza, un cuerpo de agua que convierte a sus víctimas en piedra y el ser humano más alto (y el más bajo) de la historia.

VIERNES 26 DE ABRIL - ARMAS INSÓLITAS (#5 WEIRD WEAPONS) ¿Cómo sería ser atacado por un millón de murciélagos con pequeñas bombas atadas a sus pechos? Repasamos la lista de armas más escandalosas y extrañas jamás vista: desde tanques inflables y robots asesinos, hasta vehículos Vespas reconvertidos en bazucas y controversiales delfines de guerra.

VIERNES 3 DE MAYO - SUPER HUMANOS (#4 SUPERHUMANS) Repasamos los relatos de humanos con súper poderes más extraños: desde un hombre que es un pararrayos humano, hasta uno ciego que usa poderes similares a los de la ecolocalización de los murciélagos para ubicarse. Además, un samurái con reflejos más veloces que una bala y un hombre inmune a la electrocución.

VIERNES 10 DE MAYO - UNUSUAL RITUALS ¿Los huesos humanos como una "cura milagrosa" para la gota? ¿Momias enterradas vivas? Una forma victoriana verdaderamente extraña de perder peso: ¿con la lombriz solitaria? Desde ritos diarios hasta rituales únicos en la vida, el lado más extraño de la naturaleza humana se revela en estos sorprendentes rituales.

VIERNES 17 DE MAYO - STRANGE EXPERIMENTS Glándulas de mono para la inmortalidad, asesinos hipnotizados y una pareja de cyborgs ligados al cerebro. Investigamos algunos de los experimentos más extraños registrados. Desde perros de dos cabezas hasta trasplantes de testículos... Estos son experimentos extraños pero reales que aturden la mente. Prepárese para quedar asombrado y un poco asqueado.

VIERNES 24 DE MAYO - WHAT LIES BENEATH A veces las cosas más extrañas en la Tierra... suceden justo debajo de su superficie. Desde túneles tallados por perezosos gigantes hasta intentos desesperados de evitar que los muertos resurjan: estas son las extrañas y maravillosas historias de las bestias marinas, las ciudades ocultas y las criaturas imposibles que acechan debajo de nosotros.

VIERNES 24 DE MAYO - SURVIVING THE IMPOSSIBLE Imagínese caer libremente a más de 9 mil metros sin paracaídas, o ser enterrado vivo y vivir para contarlo. O... ¿qué tal quedar atrapado en una pequeña habitación dentro de un barco hundido en el fondo del océano... durante tres días? Estas son historias improbables pero reales sobre cómo sobrevivir a las condiciones más extraordinarias.

“Increíble" con Dan Aykroyd es una producción para HISTORY del grupo Six West MediaTM. Steve Ascher, Matt Pearl y Kristy Sabat son productores ejecutivos del grupo Six West MediaTM. Dan Aykroyd también es productor ejecutivo. Brooke Townsend, Mike Stiller y Mary E. Donahue son productores ejecutivos de The HISTORY Channel.