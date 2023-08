Dan de baja un tema de Queen por ser "gordofóbico"

Se trata de "Fat Bottomed Girls", publicado originalmente en el álbum "Jazz", de 1978, y cuya traducción al español equivale a "Chicas de caderas gordas", o más precisamente, "Chicas de culo gordo".

Se trata de n clásico de la banda liderada por Freddie Mercury que formaba parte del exitoso disco compilatorio publicado en 1981, subido ahora a la plataforma Yoto tras un acuerdo con la compañía Universal Music Group.

Aunque el sitio advierte que "las letras de algunas de estas canciones contienen temas para adultos, incluidas referencias ocasionales a la violencia y las drogas", el tema compuesto por el guitarrista Brian May no superó el filtro de la censura debido al carácter explícito de su título, advirtió el diario inglés The Sun al dar cuenta de la noticia.

El álbum recopilatorio incluye además de este corte clásicos como "Bohemian Rhapsody", "We Are Te Champions", "Somebody to Love", "We Will Rock You" y "Killer Queen", entre tantas.

Al momento del lanzamiento del disco "Jazz", la edición en vinilo venía acompañada de un poster desplegable en donde podía verse un pelotón de chicas desnudas andando en bicicleta, en alusión tanto a las canciones "Fat Bottomed Girls" como a "Bicycle Race", otro de los grandes hits que contenía la placa.

En algunos países, esa edición sufrió la censura, entre ellos en la Argentina, en donde gobernaba la última dictadura militar.

Ahora, la plataforma Yoto, que subió el disco "Greatest Hits" con un texto que señala que "es la introducción ideal a la música de Queen para los jóvenes amantes de la música", volvió a poner en cuestión a esta canción.

Para los próximos meses, la plataforma prevé incluir en su catálogo obras de Bob Marley y el sello Motown, entre otros. Queda por verse qué actitud tomará en estos casos, en donde abundan referencias al consumo de drogas y alusiones al sexo, respectivamente.