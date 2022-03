Dani La Chepi se encuentra internada en la Clínica Olivos

“Con mamá salimos a pasear, ¿salimos no? Ella hubiera preferido ir al shopping. Pero esta clínica es como un shopping, amo la Clínica Olivos, me encanta venir acá”. Luego, agregó: “Parece que anoche fueron a Caminito, se afanaron un cascote y me lo dejaron en casa. Yo me lo comí y ahora estamos esperando al urólogo porque parece que me tienen que operar”, contó con tono chistoso en su cuenta de Instagram.

La influencer deberá pasar por el quirófano y reveló el pedido que le hicieron los médicos: “Tengo una bronca, me hicieron sacar los aros, y quieren que me despinte las uñas, ¿sabés lo que me costó pintarme las uñas?”.



Dani La Chepi se ocupó se llevar tranquilidad sobre su estado de salud y mediante el humor dejó en claro que está bien cuidada. "Te odio Melisa”, le dijo en tono irónico a la enfermera que se encargó de quitarle el esmalte. En la misma historia escribió: “Mentira, la amo”.