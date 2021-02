Danna Paola relató el intento de abuso que sufrió en Madrid

Embed

La actriz, participó del programa de entrevistas de Yordi Rosado, donde habló de todo, desde sus inicios en el mundo actoral, de sus traumas, de los momentos de bullying que sufrió, hasta de la horrible experiencia que vivió recién llegada a Madrid cuando unos hombres la drogaron e intentaron abusar de ella en un bar. "No me acuerdo de qué pasó en el lugar, cómo llegué a mi casa y cómo acabé en el hospital", expresó Danna Paola.

"Fue la primera vez que pude salir a la calle, salir a las cuatro de la mañana, sin sentirme insegura" o al menos eso creía ella. Porque lo que comenzó como una noche ideal, terminó siendo una pesadilla. La actriz contó que fue a cenar con un amigo que llegaba de México a un lugar en Madrid que era un restaurante y que después de las 10 de la noche se abría y un DJ latino se ponía a tocar.

En dicha cena, Danna y su amigo, conocieron a tres hombres latinos con los que estuvieron charlando y que terminaron siendo quienes intentaron abusar de ella. "De repente uno de los hombres me dice: '¿este era tu vaso, no?', y empecé a hablar con él e inmediatamente me empecé a sentir mal, me mareé, me dio sueño y dije 'me tengo que ir'. Estos chicos empezaron a querer sobrepasarse de la situación", relató la actriz de Elité.

Según lo expresado por la cantante, luego de drogarla los hombres intentaron abusar de ella en el baño, pero que, a pesar de no recordar nada, logró salir de esa situación y llegar a su casa gracias a su amigo. "No me acuerdo qué pasó, cómo llegué a mi casa y cómo terminé en el hospital".

Y añadió: "No sé cómo agarramos el coche de Uber, tenía el pijama, solo recuerdo que alguien entró a mi casa, estaban los paramédicos, fue algo muy heavy porque entendí que Dios es muy grande y me estaba cuidando".

La actriz remarcó que el motivo por el que contaba dicha situación era para concientizar sobre el cuidado de que hay que tener a la hora de hablar con extraños. "Es algo que tu mamá siempre te dice que no debes hacer y que siempre haces. 'No tomes nada de extraños, que nadie agarre tu vaso, no te ligues a extraños en cualquier lugar'. Seamos conscientes de que, por más fuertes y más independientes que seamos, no sabemos las intenciones de los demás", concluyó.