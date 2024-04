Darío Barassi: cómo sigue su salud tras las dos operaciones

“Me tengo que operar y tengo que hacer unos días de reposo para que me vuelva un poco la voz”, narró el conductor con un discurso que mezcló su ya conocido sentido del humor y a su vez, mucha honestidad.

También le dedicó unas sentidas palabras al Chino Leunis, quien tomará el comando de su ciclo en estas semanas de lejanía: “Un fuerte aplauso para el Chino Leunis que los va a estar acompañando. Gracias, Chinito, por bancarme el programa acá la parada, gracias a Canal 13 y gracias a Boxfish por permitirme tomarme este recreo así recupero un poco la voz”.

A las horas, el conductor y actor de 40 años subió una actualización de su estado de salud en su cuenta oficial de Instagram y describió el panorama: “Doc, el número uno, la hernia quedó divina, no se entiende que me hicieron una cirugía, quedó totalmente perfecto disimulado, no voy a mostrar el pupo porque, bueno, algo de pudor me queda”.

Fue el mismo Barassi quien se encargó de aclarar el origen de esa visita a la clínica a las pocas horas de salir de la operación y aseguró: “Aparte, el tema de la infección claramente no fue una infección, fue más una reacción alérgica de la piel, así que nada, como dato de color”.