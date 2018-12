A la salida de Tribunales, Rivero indicó que ahora se siente "poderosa, escuchada y protegida" después de la declaración de su colega, del avance de la justicia y de la repercusión que tomó el tema.

"Lo único que quiero es que la bronca e indignación no me gane", añadió. Además, agregó que es un "juicio injusto el que me hizo Darthés".

En su relato luego de la audiencia agregó: "Estoy acá parada en nombre de todas las mujeres, estamos muy fuertes". Por su parte, el abogado de la actriz añadió que, al no haber acuerdo, "el juicio sigue adelante"