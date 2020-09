gardel-de-oro-2020-david-lebon.mp4

Serú Girán, Pescado Rabioso, La Pesada del Rock and Roll, Color Humano y Polifemo son sólo algunos de los grandes grupos históricos de los que formó parte Lebón. El artista, sin embargo, encontró una nueva manera de reinventarse con el disco Lebón & Co, que le valió seis galardones en la premiación de ayer.

Para este álbum invitó a los grandes nombres de la industria musical argentina como Fito Paez, Andrés Calamaro, Ricardo Mollo, Emmanuel Horvilleur y Eruca Sativa, entre otros; pero también incluyó a algunos artistas internacionales entre los que se pueden encontrar a Julieta Venegas, Carlos Vives y Leiva.

Es su paso del rock más pesado a una faceta más dulce; un nuevo momento en su vida, que se debe, según explicó él mismo, a la importante colaboración de su esposa en el disco. “Hay una persona que es fundamental que es mi señora Patricia Oviedo, es mi productora y la productora del disco y te quiero decir -expresó Lebón dirigiéndose a ella- , con todo mi amor, que te amo, de verdad”.

Al terminar la premiación, el artista dio la tradicional conferencia de prensa de los ganadores, que esta vez tuvo que ser por Zoom. También entonces ratificó la importancia de su compañera en este proceso: "Fue la única persona que realmente pudo con lo que no pudo ningún psicólogo ni nadie. Solo ella pudo. Tengo la suerte de que hace 15 años que no toco una gota de alcohol ni de cocaína y este es el regalo que me dio Dios".

Al finalizar, se le preguntó cuáles serían sus próximos proyectos, qué pueden esperar sus fanáticos del nuevo David Lebón y la respuesta fue más emocionante de lo esperado, ya que se planteó la idea de un posible proyecto junto con Charly García: "Él está tomándose su tiempo, quiere estar seguro, tranquilo. Nos juntaremos a ver cómo están las cosas. Si él pudo grabar su disco anterior en la clínica con teclados chiquitos y el suero en las venas, es porque es un genio y seguro va a poder hacer este disco", concluyó.