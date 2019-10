De Brito, enojado con Pampita: "No soy un invitado de segunda"

ADEMÁS:

La panelista Andrea Taboada, para meter cizaña, le preguntó si a Pampita igual le haría un regalo por su casamiento. A lo que De Brito negó con una gran contundencia: "¿Qué regalo? No, si no estamos invitados formalmente: no nos llegó una tarjeta, un WhatsApp. ¿Vos le vas a mandar un regalo a Pampita?".

Después de la humorada en la que no faltó una fuerte crítica, De Brito se puso más serio y comentó: "A mí me parece perfecto que no invite a la gente que no quiere invitar. Lo hace con familia y amigos. Si se casa un participante del Bailando, ¿tiene que invitar a todos? No". El enojo está...