De la mano de Buddy Valastro, una dinastía de pasteleros llega a la televisión

Los diez episodios de la primera temporada de “Cake Dynasty” mostrarán el detrás de escena en Carlo's Bake Shop y junto al “Cake Boss” -Buddy-, verán cómo el famoso chef pastelero se las ingenia para equilibrar las demandas de un imperio comercial en rápido crecimiento y una exigente vida familiar.

Ahora con todos sus hijos involucrados, el negocio de Buddy Valastro crece con más restaurantes, envíos a nivel nacional, máquinas expendedoras automáticas de pasteles y mucho más. Sin embargo, el repostero sigue siendo fiel a sus raíces horneando cada día miles de pasteles, postres italianos especiales, galletas y, además, creando innovadores y sorprendentes diseños para sus pasteles.

En esta temporada, el “Cake Boss” se enfrenta a retos más extremos, los que incluyen creaciones para celebrar el 50° aniversario de la legendaria victoria del caballo de carrera Secretariat, los 50 años del actor Neil Patrick Harris, el 20° aniversario del musical Wicked en Broadway y una enorme torta de aniversario para Caesars Palace. Además, la serie exhibe cómo en paralelo a toda esta carga laboral y responsabilidades, Buddy trabaja para seguir siendo un esposo y padre dedicado de cuatro hijos que crecen y navegan por sus próximos pasos en el negocio familiar y también, fuera de él.

Además:

Buddy Valastro ha sido pionero del movimiento de pasteles personalizados, logrando una influencia insuperable a través de su trabajo en el negocio familiar de larga data Carlo's Bake Shop desde que saltó a la televisión en 2009.

Fundado originalmente en 1910 y adquirido en 1964 por el padre de Buddy, Carlo's Bakery es un negocio familiar con 12 locales en Estados Unidos y numerosas ubicaciones de las expenderdoras Cake ATM en América del Norte y Canadá.

Con cuatro libros catalogados como los más vendidos según el New York Times, una variedad de exitosos programas de televisión y una legión de más de 30 millones de seguidores en redes sociales en todo el mundo, el “Cake Boss” es un gigante en el campo culinario. El pasado 7 de junio de 2024 Buddy recibió un Daytime Emmy Award por su rol como presentador de la serie de A&E del 2023 “Legends of The Fork”.

"Cake Disnasty" es producida por el grupo Six West Media en asociación con Cakehouse Media para A&E. Steve Ascher, Donna MacLetchie, Jacob Huddleston, Cyndi Harder y Buddy Valastro son productores ejecutivos. Teri Kennedy y Jordan Harman son productores ejecutivos para A&E Network, que tiene los derechos de distribución mundial de este programa.