De Paul subió al escenario en el show de Tini y fue homenajeado

Tini, quien cierra un año de gran ascenso en su carrera artística, en un momento del show pidió un aplauso para De Paul y el futbolista de la Selección Argentina fue ovacionado.

Bajo el grito de "Dale Campeón", De Paul agradeció las muestras de cariños y fue invitado por su novio al escenario.

Allí, vistiendo su camiseta número siete albiceleste, se animó a cantar el hit "Muchachos", que se volvió un clásico para alentar al equipo nacional en el Mundial de Qatar.

ssstwitter.com_1671792045377.mp4

Además, De Paul le dedicó unas palabras a su amada: "La amo con todo mi corazón y se enseña todos los días a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento apareció para darme mucha luz y mucho amor, así que te agradezco y te amo. Te mereces esto y todo lo que te pasa".

Durante los días previos al recital, De Paul había sorprendido a Tini en un ensayo y la fue a ver en su regreso al país tras obtener la Copa del Mundo en Qatar.