Demi Lovato anunció una colaboración con Ariana Grande

La canción se llama "Met Him Last Night" y formará parte del séptimo álbum de estudio de Demi Lovato.

La cantante estadounidense Demi Lovato se encuentra en la etapa final de su nuevo disco, Dancing With The Devil. The Art Of Starting Over, que verá la luz el 2 de abril. Este será su primer trabajo desde que fue internada en 2018. A su vez, será el séptimo de estudio en su carrera y, como anticipa su título (“Bailando con el diablo. El arte de empezar de cero”), está inspirado en los momentos que marcaron su vida en los últimos dos años.