“A mí me acosó un productor conocidísimo. Me encerró en una oficina de El Trece y me la hizo pasar horrible”. “Recuerdo que salí corriendo y llorando. Fui a mi casa, les conté a mi papá y mamá. Y mi papá lo fue a buscar. Nunca lo encontró. Nunca se me ocurrió denunciarlo, no era una opción. ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a ir a una comisaría a decir ‘me dijo que lindo culo tenés, mostrámelo’”, se lamentó.

Y detalló: “Yo fui a hacer un casting a canal Trece, había mucha gente. Todos iban pasando, y a mí me dejaron para el final. Esperé como dos horas. Me dijeron que me iban a hacer la prueba sin cámaras, en su oficina. Pasé a la oficina, se presentó... Era raro. Y me dijo ‘no hace falta que te vea como actuás. Me encanta tu culito... Con eso me alcanza y sobra. Mostrame tu culito’.

Yo recuerdo que estaba parada y dije ‘no queda nadie, estoy sola con este hombre mucho más grande’.

Le dije ‘No quiero’, abrí la puerta y me largué a correr”, relató Denise, quien destacó que el productor -a quien no nombróla doblaba en edad. Consultada por si otras mujeres han denunciado un hecho similar con esta persona, dijo que no, pero afirmó: “Todo el mundo sabe cómo es”.