Denuncian ante la justicia a Kevin Spacey por abuso sexual 

La demanda se presentó en un juzgado del Estado de Nueva York, en la ciudad de Manhattan por un denunciante no identificado y por Rapp quien, en el 2017 cuando estalló el movimiento #MeToo contra el acoso sexual por parte de personas poderosas de Hollywood, en una entrevista con un medio estadounidense acusó a Spacey de conducta sexual inapropiada contra él, en 1986, asegurando que Spacey había tratado de seducirlo.

Anthony Rapp.jpg contra él en 1987" id="468109-Libre-1120211447_embed" /> abuso sexual contra él en 1987" id="468109-Libre-1120211447_embed" /> El actor Anthony Rapp denunció a Kevin Spacey por presunto abuso sexual contra él en 1987

En esta oportunidad, Kevin Spacey no pudo ser ubicado para que diera su opinión, pero en 2017, cuando Anthony Rapp lo denunciada por la prensa, el actor protagonista de "Belleza Americana" y otras grandes películas y series de TV y ganador de dos premios Oscar, dijo que no recordaba ese hecho pero aseguró: "Si me comporté como él describe, le debo la más sincera disculpa por lo que habría sido un comportamiento ebrio profundamente inapropiado".